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В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы, передает агентство Reuters.

Источник: AP Photo / Virginia Mayo

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3—4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.

«На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы», — отметил высокопоставленный дипломат из НАТО.

Высокопоставленный американский чиновник указал на то, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации на Украине мобилизации.

В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

НАТО