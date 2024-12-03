Казахстан возобновил поставки нефти и нефтепродуктов из России

В Протоколе предусматривается, что Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года. По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода.