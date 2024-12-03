Казахстан возобновил поставки нефти и нефтепродуктов из России

В тексте говорится:
Одобрить прилагаемый проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений.
От имени правительства РК Протокол уполномочен подписать министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
В Протоколе предусматривается, что Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года. По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода.
Постановление введено в действие с 25 ноября 2024 года.
Ранее мы сообщали, что в рамках Индикативного баланса между министерствами энергетики Казахстана и России предусматривается возможность импорта в 2024 году: автобензины — 285 тыс. тонн, авиатопливо — 300 тыс. тонн, дизтопливо — 450 тыс. тонн, битум — 500 тыс. тонн в пиковые периоды потребления (при необходимости).