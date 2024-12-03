Юрий Ильин покинул пост замгубернатора Нижегородской области со 2 декабря

Юрий Ильин покинул пост заместителя губернатора Нижегородской области со 2 декабря. Теперь он занимает руководящую должность в компании NtechLab в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам главы региона Глеба Никитина, Юрий Ильин сыграл ключевую роль в реализации значимых проектов для Нижегородской области, а также разработал и внедрил кадровую стратегию.
— Умение заинтересовать проектом, грамотно его презентовать, гибко выстраивать взаимодействие с разными партнерами — уверен, эти качества ему пригодятся и на новом месте, — поделился губернатор Нижегородской области.
Юрий Ильин начал работу в правительстве Нижегородской области в октябре 2017 года, а с июля 2022 года был назначен заместителем председателя правительства, а затем заместителем губернатора Нижегородской области.
Напомним, что в октябре Маргарита Банникова назначена заместителем главы Дзержинска. Ранее она работала директором школы № 79 в Нижнем Новгороде. После этого стала замминистра образования региона, а с февраля 2022 года работала заместителем директора в «Школе 800». В марте 2023 года Банникова стала главой департамента научно-технологического развития, культуры и спорта образовательного центра «Сириус»,
А в мае 2024 Дмитрий Старостин назначен на новую должность заместителя председателя правительства Нижегородской области.