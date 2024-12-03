Юрий Ильин покинул пост замгубернатора Нижегородской области со 2 декабря

Напомним, что в октябре Маргарита Банникова назначена заместителем главы Дзержинска. Ранее она работала директором школы № 79 в Нижнем Новгороде. После этого стала замминистра образования региона, а с февраля 2022 года работала заместителем директора в «Школе 800». В марте 2023 года Банникова стала главой департамента научно-технологического развития, культуры и спорта образовательного центра «Сириус»,