Глава Башкирии оценил реконструкцию парка имени Лесоводов в Уфе

Это одно из любимых мест отдыха уфимцев площадью более 130 га создали в 1966 году. В 1973 году здесь открыли Музей леса. Территория лесопарка находится в пользовании Уфимского лесотехнического техникума для научно-исследовательской и образовательной деятельности. Есть в парке и вольерное хозяйство, где можно познакомиться с животным миром уральской тайги и экзотическими представителями фауны.
На реконструкцию парка Лесоводов было потрачено 386,3 млн рублей. Из них 220 млн рублей средства федерального бюджета, 146,9 млн выделил региональный бюджет, еще 19 млн — бюджет Уфы.
Глава администрации Советского района Уфы Айдар Базгудинов и представители подрядной организации рассказали, что в ходе благоустройства лесопарка была проведена масштабная реконструкция спортивного ядра, включающего в себя волейбольную и баскетбольную площадки, мини-футбольное и большое футбольное поле, зону спортивных снарядов. Установлены трибуны для комфортного просмотра футбольных матчей. В парке Лесоводов появилась современная детская площадка, обустроили вело-пешеходные дорожки длиной более 6 км. Установлено 365 энергосберегающих светильников, которые охватывают всю тропиночную сеть лесопарка, смонтированы входные группы, заменены скамейки, урны, информационные стенды и элементы навигации, установлены новые теневые навесы, качели, пункт охраны, санитарный комплекс. Новый вид приобрела так называемая мангальная зона, где появились современные точки общепита.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что парк Лесоводов всегда был одним из излюбленных мест для прогулок и отдыха жителей Уфы и теперь в нем созданы комфортные и безопасные условия для всех возрастов.
«Радий Фаритович, спасибо, что вы уделяете такое большое внимание нашим паркам. Мы всегда здесь любили гулять, парк Лесоводов особенный, занимает огромную территорию более 100 гектаров, он очень зеленый и самобытный. Теперь здесь нам комфортно гулять, детям есть где поиграть или позаниматься спортом. В вечернее время все ярко освещено. Спасибо, что учли наши пожелания, которые мы высказывали три года назад. Главное было не только его благоустроить, но и сохранить природную красоту парка. Вы уже, наверное, заметили и сами видели, что в парке даже белочек стало больше».
Главный лесничий муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Максим Щербаков представил руководителю региона концепцию Уфимского зоопарка. На площади 11 га создадут зоны для размещения 130 животных и птиц. Здесь будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.
Отвечая на вопрос журналиста «Башинформа», Радий Хабиров отметил, что программа модернизации и реконструкции парков в республике будет продолжена.
«В парке Лесоводов я был в первый раз еще 40 лет назад, когда был студентом первого курса. За эти годы здесь почти ничего не менялось. В прошлом году мы здесь приступили к работе и сделали, на мой взгляд, хорошо, парк получился хороший. Но здесь ещё есть над чем работать. Территория огромная. Самое главное, что я хочу сказать, мы здесь начинаем другой проект. Сам я буду им заниматься, мы будем делать зоопарк. У меня в детстве мечта была биологом стать, Мы сделаем такой зоопарк, чтобы животным было комфортно, чтобы у детей наших была возможность смотреть на зверюшек. Но и чтобы и звери жили не в тесных клетках, а в больших удобных вольерах. Это большая работа, года на три минимум», — сказал Радий Хабиров.