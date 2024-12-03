Глава Башкирии оценил реконструкцию парка имени Лесоводов в Уфе

«В парке Лесоводов я был в первый раз еще 40 лет назад, когда был студентом первого курса. За эти годы здесь почти ничего не менялось. В прошлом году мы здесь приступили к работе и сделали, на мой взгляд, хорошо, парк получился хороший. Но здесь ещё есть над чем работать. Территория огромная. Самое главное, что я хочу сказать, мы здесь начинаем другой проект. Сам я буду им заниматься, мы будем делать зоопарк. У меня в детстве мечта была биологом стать, Мы сделаем такой зоопарк, чтобы животным было комфортно, чтобы у детей наших была возможность смотреть на зверюшек. Но и чтобы и звери жили не в тесных клетках, а в больших удобных вольерах. Это большая работа, года на три минимум», — сказал Радий Хабиров.