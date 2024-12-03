Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

При этом Фадеев не видит в России изменения отношения к теме репрессий и личности Иосифа Сталина. «Всегда были те, кто считал, что надо забыть. Грубо говоря, всегда были сторонники Сталина, сильной руки, говорили, что Сталин все правильно сделал. И всегда были противники. Говорили, что Сталин завел страну в тупик, что это были страшные репрессии. Цифры, как вы знаете, самые разные называют репрессированных, расстрелянных. Так было всегда и сейчас так. Есть сторонники сталинизма и Сталина, противники сталинизма и Сталина. И так будет еще много десятилетий. В обществе нет согласия. Что теперь — приказать любить Сталина или приказать ненавидеть Сталина? Такой была наша трагическая и героическая одновременно история. Некоторые делают акцент на героизме, а другие делают акцент на трагедии», — считает Фадеев.