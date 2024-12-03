Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

Глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев в интервью РБК выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки.
«30 октября в День памяти жертв политических репрессий, мы с Романом Романовым (директор приостановившего работу из-за претензий контролирующих органов Музея ГУЛАГа) возлагали цветы к мемориалу на углу Садового кольца и проспекта Сахарова. У мемориала не было никого, кроме нас. И потом я ехал обратно, проезжал мимо Лубянской площади, и там было несколько десятков человек. Они общались, цветы, наверное, возлагали к Соловецкому камню. Вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве. И он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда», — заявил Фадеев.
Соловецкий камень — старейший мемориал жертвам политических репрессий в стране. Он представляет собой гранитный камень, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря, был установлен напротив здания КГБ в октябре 1990 года. Ежегодно в день памяти жертв политических репрессии около нее проходят акции памяти.
Глава СПЧ считает, что надо «перенести в конце концов памятный камень», так как к нему, по мнению Фадеева, приходят не на акцию памяти, а на политические акции. Это «как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», говорит глава СПЧ. Он считает, что люди должны приходить не на Лубянку, а к открытой в 2017 году на проспекте Сахарова «Стене скорби».
«Они же требовали этого. Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: “Мы здесь, мы все помним, а вы такие же”, — говорит он.
При этом Фадеев не видит в России изменения отношения к теме репрессий и личности Иосифа Сталина. «Всегда были те, кто считал, что надо забыть. Грубо говоря, всегда были сторонники Сталина, сильной руки, говорили, что Сталин все правильно сделал. И всегда были противники. Говорили, что Сталин завел страну в тупик, что это были страшные репрессии. Цифры, как вы знаете, самые разные называют репрессированных, расстрелянных. Так было всегда и сейчас так. Есть сторонники сталинизма и Сталина, противники сталинизма и Сталина. И так будет еще много десятилетий. В обществе нет согласия. Что теперь — приказать любить Сталина или приказать ненавидеть Сталина? Такой была наша трагическая и героическая одновременно история. Некоторые делают акцент на героизме, а другие делают акцент на трагедии», — считает Фадеев.
Советник президента памятные также негативно оценил проект «Последний адрес», который вешает памятные таблички на домах жертв репрессий. «Есть мемориал на Сахарова, есть День памяти политических жертв, политических репрессий, есть соответствующие параграфы в учебнике истории, чтобы дети тоже об этом знали и помнили. А вот так навязчиво каждый день тыкать в физиономии, а вот вы тут убивали друг друга, вот эта страна не имеет будущего. Как это говорят, одни вертухаи, а другие сидельцы. Это неправда. И вот этот проект, он как раз на стороне неправды, а в лучшем случае полуправды. Поэтому он мне не нравится», — заявил Фадеев.
Он поддержал также и снятие уже установленных табличек акции. «Вы идете по городу мертвых, вы идете и везде мертвые, везде напоминания о том ужасе, который был в 1937 году… абличек много, в центре Москвы практически в каждом здании были репрессированные. Вот вы идете по этому прекрасному городу, и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы. Но ведь в этом великолепном городе и в этих зданиях не только репрессированы и убитые люди жили. Давайте повесим табличку, что тут жила учительница, которую любил весь микрорайон. И вот тут жил токарь седьмого разряда», — говорит глава СПЧ. Он уверен, что в стране достаточно напоминаний о репрессиях, чтобы такого больше не повторилось.