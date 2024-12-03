Александр Гусев помог решить вопросы воронежцев в ходе личного приема

Заведующая Алешковским Домом культуры Терновского района Ирина Дорошина рассказала о проблеме, которая волнует всех жителей деревни Никитской. Воронежцы обеспокоены проблемой нехватки воды. В населенном пункте, где проживает 249 человек, до недавнего времени функционировала единственная скважина, которая была пробурена более полувека назад. В результате длительного использования ее фильтрующая колонна пришла в негодность. В этом году местные власти подготовили проектную документацию для бурения новой скважины. Однако бюджет района и сельского поселения является дотационным, поэтому решение проблемы без привлечения дополнительных средств в настоящее время невозможно. Губернатор заверил жителей деревни Никитской, что их проблема будет решена.