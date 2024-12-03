Александр Гусев помог решить вопросы воронежцев в ходе личного приема

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел личный прием граждан в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». В своих обращениях жители просили оказать содействие в следующих вопросах: ремонт домов для семей участников спецоперации, покупка ноутбука для обучения детей, благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в понедельник, 2 декабря.
Жительница села Нижний Мамон Юлия Овчинникова обратилась с просьбой о финансовой поддержке. Она является многодетной матерью и женой военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. В семье воспитываются трое маленьких детей. В 2023 году Овчинниковы использовали средства материнского капитала для покупки дома площадью 80 кв. м. Они начали ремонт, построили пристройку, но не успели закончить работы по кровле. В августе отец семейства отправился на передовую по контракту. Губернатор Александр Гусев поручил профильным министерствам оперативно рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи.
Еще одна многодетная мать Юлия Рябченко из села Талы Кантемировского района обратилась с просьбой о помощи в приобретении компьютерного стола и ноутбука для обучения детей. У этой женщины, которая воспитывает детей одна, нет возможности самостоятельно сделать такие покупки. Глава региона поручил приобрести ноутбук, компьютерный стол и планшет для старшей дочери жительницы региона, которая является студенткой первого курса.
Житель села Богучарского района Данила Подгорный также обратился к главе региона с просьбой. Его брат в августе 2022 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Братья живут вместе с матерью в доме, где протекает крыша. Молодой человек попросил помочь с капитальным ремонтом. Александр Гусев распорядился выделить необходимые средства и поручил главе Богучарского района найти бригаду рабочих.
Заведующая Алешковским Домом культуры Терновского района Ирина Дорошина рассказала о проблеме, которая волнует всех жителей деревни Никитской. Воронежцы обеспокоены проблемой нехватки воды. В населенном пункте, где проживает 249 человек, до недавнего времени функционировала единственная скважина, которая была пробурена более полувека назад. В результате длительного использования ее фильтрующая колонна пришла в негодность. В этом году местные власти подготовили проектную документацию для бурения новой скважины. Однако бюджет района и сельского поселения является дотационным, поэтому решение проблемы без привлечения дополнительных средств в настоящее время невозможно. Губернатор заверил жителей деревни Никитской, что их проблема будет решена.
Кроме того, в штабе общественной поддержки Александр Гусев стал участником акции «Коробка храбрости», которая направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. В коробку можно поместить игрушку, книги или набор для творчества. Эти подарки будут вручены маленьким пациентам, чтобы каждый из них смог выбрать то, что ему больше всего нравится. Глава региона положил в коробку большую машинку на пульте управления.