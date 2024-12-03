Новый руководитель назначен в свердловском онкодиспансере

На сайте учреждения сообщается, что Евгений Киселев является онкологом, кандидатом медицинских наук. Известно, что в онкодиспансере он работает более 20 лет, а в должности заместителя главного врача трудился с 2020 года.
Ранее сотрудники медицинского учреждения выразили несогласие с действиями предыдущего руководителя Бориса Мейлаха. Заведующие отделениями и заместители главного врача составили обращение с требованием об отстранении его от должности. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов тогда организовал встречу с недовольными сотрудниками. Позднее ряд СМИ сообщил об увольнении Мейлаха с поста главврача онкодиспансера.