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ВВС Сирии при поддержке РФ уничтожили десятки террористов в Идлибе и Хаме

Сирийская и российская авиация также уничтожили их транспортные средства и вооружения.

Источник: U.S. Air Force

ТУНИС, 3 декабря. /ТАСС/. Десятки террористов убиты и ранены в результате ударов сирийской авиации при поддержке РФ на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама. Об этом сообщило Минобороны Сирии на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сирийская и российская авиация совместно наносят точные воздушные и ракетные удары по югу Идлиба и северу Хамы, в результате убиты и ранены десятки террористов, уничтожены их транспортные средства и вооружение», — говорится в тексте.

В понедельник командование ВС арабской республики сообщало о ликвидации более 400 террористов в результате ударов сирийской армии при поддержке ВКС РФ в провинциях Алеппо и Идлиб.