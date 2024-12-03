Процесс назначения трех пособий упростят в Казахстане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
«Министерство труда и социальной защиты населения совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируют автоматизировать процесс оказания трех государственных услуг социально-трудовой сферы. Для этого будет запущен пилотный проект, предусматривающий исключение человеческого фактора и автоматизацию процесса оказания данных услуг. Таким образом, операционные процессы по их предоставлению будут сокращены с 7 рабочих дней до одного», — сообщает Минтруда.
В число услуг, которые будут оказываться по-новому входят:
«Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания “Қазақстанның Еңбек Epi”; “Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания “Халық Қаһарманы”; “Назначение специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, а также лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации”.
Проект совместного приказа «О запуске пилотного проекта по проактивному оказанию некоторых государственных услуг социально-трудовой сферы через информационную-аналитическую систему “Smart Data Ukimet” размещен на портале “Открытые НПА” для обсуждения, которое продлится до 18 декабря 2024 года.