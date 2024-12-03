Процесс назначения трех пособий упростят в Казахстане

«Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания “Қазақстанның Еңбек Epi”; “Назначение специального государственного пособия лицам, удостоенным звания “Халық Қаһарманы”; “Назначение специального государственного пособия лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, а также лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации”.