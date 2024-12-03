Мэр Сочи Прошунин: Зимой в горах мы ждем рекордное число туристов

— Сейчас начинается зимний курортный сезон. Пользуясь случаем, приглашаю. Будет такая возможность — обязательно посетите наши горнолыжные курорты. Снег уже в горах выпал, — сообщил Андрей Прошунин. — В ближайшее время все горнолыжные курорты заработают в полном объеме. В этом году мы ждем рекордное количество туристов. Наш город готов к встрече отдыхающих. На этой неделе проведем оперативный штаб, послушаем наши службы, насколько они максимально подготовились к встрече туристов. Наша задача сделать все, чтобы гостям было комфортно отдыхать на наших курортах.