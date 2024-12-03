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Мэр Сочи Прошунин: Зимой в горах мы ждем рекордное число туристов

Глава Сочи сообщил, что задача власти — сделать все, чтобы гостям было комфортно отдыхать на горнолыжных курортах.

Источник: Комсомольская правда

На заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог» участников поприветствовал мэр курорта Андрей Прошунин. Глава города рассказал, что в Сочи начинается зимний курортный сезон.

— Сейчас начинается зимний курортный сезон. Пользуясь случаем, приглашаю. Будет такая возможность — обязательно посетите наши горнолыжные курорты. Снег уже в горах выпал, — сообщил Андрей Прошунин. — В ближайшее время все горнолыжные курорты заработают в полном объеме. В этом году мы ждем рекордное количество туристов. Наш город готов к встрече отдыхающих. На этой неделе проведем оперативный штаб, послушаем наши службы, насколько они максимально подготовились к встрече туристов. Наша задача сделать все, чтобы гостям было комфортно отдыхать на наших курортах.

Напомним, курорты «Роза хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» уже готовы встречать гостей. Они сообщили, что горнолыжный сезон начнется в начале декабря. На самой большой вершине курортов уже выпал снег. И через несколько дней тут запустят катания на лыжах и сноуборде.

туризм и отдых