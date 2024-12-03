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Мэр Сочи сообщил о качестве питьевой воды на курорте

Прошунин: Качество питьевой воды в Сочи — одно из лучших в России.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сочи сообщил о качестве воды на курорте. Андрей Прошунин сказал, что вода на курорте по своим показателям — одна из лучших в России.

Градоначальник сообщил об этом на заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог».

— Основное направление у нас, конечно, санаторно-курортная отрасль, — рассказал Андрей Прошунин. — Она достаточно мощно развивается. Строятся новые пансионаты, идет реконструкция старых санаториев. Сочи — это город для оздоровления. Здесь прекрасный и горный воздух, и морской. Здесь качество воды достаточно замечательное. Недавно я посетил наш МУП Сочи «Водоканал». При нем есть лаборатория, где проводятся анализы той воды, которая течет у нас в кране. Коллеги меня заверили, показали анализы, что качество воды — одно из наилучших в России.

Напомним, недавно Сочи был признан лидером по качеству экологии среди городов России. Исследования проводил Финансовый университет при Правительстве РФ.

На форуме «Петербургский диалог» мэр Сочи Андрей Прошунин также рассказал, что зимой в горах ждут рекордное число туристов.