Мэр Сочи сообщил о качестве питьевой воды на курорте

— Основное направление у нас, конечно, санаторно-курортная отрасль, — рассказал Андрей Прошунин. — Она достаточно мощно развивается. Строятся новые пансионаты, идет реконструкция старых санаториев. Сочи — это город для оздоровления. Здесь прекрасный и горный воздух, и морской. Здесь качество воды достаточно замечательное. Недавно я посетил наш МУП Сочи «Водоканал». При нем есть лаборатория, где проводятся анализы той воды, которая течет у нас в кране. Коллеги меня заверили, показали анализы, что качество воды — одно из наилучших в России.