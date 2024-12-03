Путин поручил кабмину с 2025 года начать программу «Земский тренер»

Так, кабмину совместно с региональными властями поручено принять меры, направленные на реализацию, начиная с 2025 года, программы «Земский тренер». Эта программа предусматривает привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту и по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах.
Кроме того, правительство должно принять меры для увеличения доли отечественной спортивной продукции в общем объеме закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Минспорту поручено принять дополнительные меры для популяризации занятий спортом всего среди детей и молодежи. Отдельная задача — расширение возможностей заниматься массовым спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе из числа участников СВО. Тут ведомству следует наладить связи с фондом «Защитники Отечества».
Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано включить физкультурно-оздоровительные услуги (в том числе по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ.