Путин поручил кабмину с 2025 года начать программу «Земский тренер»

Так, кабмину совместно с региональными властями поручено принять меры, направленные на реализацию, начиная с 2025 года, программы «Земский тренер». Эта программа предусматривает привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту и по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах.