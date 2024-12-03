Проблемные вопросы Хабаровска обсудили на заседании правительства края

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что для увеличения доходов необходимо активнее работать с должниками по налогам, особенно с юридическими лицами, которые не осваивают большие участки земли. Также было рекомендовано развивать программу «Безопасный город», которая поможет пополнить бюджет через штрафы и улучшить порядок в муниципалитете.