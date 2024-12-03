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Проблемные вопросы Хабаровска обсудили на заседании правительства края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил пути решения экономических проблем краевой столицы.

Источник: Правительство Хабаровского края

На заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством Дмитрия Демешина обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

С докладом о проблемных вопросах и путях их решения выступил мэр города Сергей Кравчук. Градоначальник отметил, что экономика Хабаровска демонстрирует стабильную положительную динамику по ключевым показателям, таким как оборот крупных и средних организаций, объем инвестиций и индекс промышленного производства.

Город продолжает участвовать в пяти национальных проектах, общий объем финансирования которых в 2024 году составит 1,9 миллиарда рублей. В результате городской инфраструктуры проведено благоустройство пяти общественных территорий, отремонтировано 25 км дорог, а также завершены работы по созданию виртуального концертного зала в Доме культуры для молодежи и оснащению современным оборудованием Музея истории города и Камерного театра «Триада».

Особое внимание было уделено обновлению образовательной инфраструктуры — в рамках нацпроектов 15 школ получили цифровое оборудование, а два детских сада открыли шесть групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В этом году завершены работы по ремонту важнейших городских магистралей, включая проспект 60-летия Октября и улицы Энтузиастов и Целинную, а также была отремонтирована развязка на Восточном шоссе. В дальнейшем планируется увеличить количество новых троллейбусов и трамваев.

Однако, несмотря на позитивные изменения, мэр города указал на существующие проблемы, включая необходимость строительства новых школ и детских садов, расселение аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для решения этих вопросов требуется увеличить собственную доходную базу городского бюджета.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что для увеличения доходов необходимо активнее работать с должниками по налогам, особенно с юридическими лицами, которые не осваивают большие участки земли. Также было рекомендовано развивать программу «Безопасный город», которая поможет пополнить бюджет через штрафы и улучшить порядок в муниципалитете.

Кроме того, губернатор отметил важность улучшения внешнего облика центра города, включая обновление остановок, дорожной разметки и подсветки памятников архитектуры.