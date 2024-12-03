Мэр Сергей Петрин обсудил отключение воды в двух районах Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин обсудил недавнее аварийное отключение воды в Ленинском и Советском районах, этот вопрос глава города поднял в ходе еженедельной планерки, которая состоялась в горадминистации 2 декабря.
В результате повреждения запорной арматуры диаметром 250 миллиметров, водоснабжение было ограничено на два дня.
«На примере ситуации по Одесской, где требовалась всего-навсего замена запорной арматуры, остановили четыре ПНС. Давайте запланируем на летний период мероприятия по замене арматур. Проработайте с ресурсоснабжающими организациями и попробуйте увязать эти мероприятия с теми плановыми отключениями, которые предстоят в летний период, чтобы максимально эффективно можно было их выполнить. В дальнейшем это позволит при аварийно-восстановительных работах минимизировать районы отключения», — дал поручение глава города.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Мамаев пообещал, что в течение двух недель специалисты управления ознакомятся с программой водоканала и оценят возможность замены значимых магистральных участков, включая запорные арматуры, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Также Сергей Петрин обратился к главному инженеру компании Сергею Тишанинову и призвал его оптимизировать работы по замене арматуры с плановыми отключениями:
«Наша задача — обеспечить эффективное выполнение работ, чтобы в дальнейшем снизить количество отключений воды».
По данным Вячеслава Мамаева, за минувшую неделю в областном центре было зарегистрировано 75 технологических ограничений. Кроме того, за прошедший период по гарантийным письмам управления силами ООО «РВК-Воронеж» было устранено 13 аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях водоснабжения и водоотведения.