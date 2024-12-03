Мэр Сергей Петрин обсудил отключение воды в двух районах Воронежа

«На примере ситуации по Одесской, где требовалась всего-навсего замена запорной арматуры, остановили четыре ПНС. Давайте запланируем на летний период мероприятия по замене арматур. Проработайте с ресурсоснабжающими организациями и попробуйте увязать эти мероприятия с теми плановыми отключениями, которые предстоят в летний период, чтобы максимально эффективно можно было их выполнить. В дальнейшем это позволит при аварийно-восстановительных работах минимизировать районы отключения», — дал поручение глава города.