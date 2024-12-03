В Екатеринбурге с молотка уйдет вечер с главой города Алексеем Орловым

Также в 2024 году будет разыграно настольное панно «Герб России». Уникальность предмета в том, что он выполнен по всем канонам государственной геральдики. Также в перечень лотов вошла картина Германа Метелева «Моцарт и Сальери». Примечательно, что автор картины, живший с 1938 по 2006 год, окончил Свердловское художественное училище.