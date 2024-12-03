В Екатеринбурге с молотка уйдет вечер с главой города Алексеем Орловым

В 2024 году на благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи выставлен необычный лот — ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Лоты, предоставленные Ассамблее меценатами, уйдут с молотка 6 декабря.
— Еще один лот — ужин с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Приобретатель лота в неформальной обстановке сможет обсудить с мэром нашего города интересующие вопросы развития бизнеса, экономики и культуры, — сообщает пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.
Благотворительный аукцион Екатерининская Ассамблея проводится на Урале с 2011 года. За 13 лет на аукционе было продано лотов на 500 миллионов рублей.
Также в 2024 году будет разыграно настольное панно «Герб России». Уникальность предмета в том, что он выполнен по всем канонам государственной геральдики. Также в перечень лотов вошла картина Германа Метелева «Моцарт и Сальери». Примечательно, что автор картины, живший с 1938 по 2006 год, окончил Свердловское художественное училище.