Парламент Абхазии собрался на сессию о рассмотрении соглашения с Россией

Тридцатого октября это соглашение было подписано в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, но оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала беспорядки. В результате произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.