Bloomberg: помилование сына Байденом вооружит Трампа

Байден прекратил уголовное преследование сына после того, как провел с ним День благодарения. Ранее он неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в расследования, связанные с родственником. Однако в конце срока своего президентства Байден неожиданно передумал.
На резко сменившего курс Байдена посыпались обвинения республиканцев во лжи перед выборами.
Автор статьи в Bloomberg предполагает, что решение уходящего президента развяжет руки Дональду Трампу, который вместе со своей командой выразил желание внести корректировки в федеральное законодательство, гарантирующее независимость уголовного правосудия.
Байден объяснил отмену приговора сыну тем, что его уголовное преследование якобы носило политический характер. Теперь Трамп сможет использовать это же оправдание для вынесения решений о помиловании осужденных за беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года.
Напомним, сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, получил официальное помилование от своего отца. Действующий глава государства попытался объяснить, почему освободил родственника от уголовного преследования, связав процесс в отношении Хантера с политическим давлением в свою сторону. При этом критериям Минюста для оформления помилования дела Хантера Байдена не соответствуют.