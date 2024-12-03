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Bloomberg: помилование сына Байденом вооружит Трампа

Помилование сына Хантера президентом США Джо Байденом станет в дальнейшем оправданием для действий избранного президента Дональда Трампа при проведении реформ в Минюсте. Новый американский лидер может также в пику демократам помиловать осужденных за беспорядки в Капитолии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Bloomberg пишет, что решение Джо Байдена помиловать сына Хантера и его публичное обвинение в адрес министерства юстиции в политическом преследовании будут иметь последствия не только для репутации самого политика, сообщают «Ведомости».

Байден прекратил уголовное преследование сына после того, как провел с ним День благодарения. Ранее он неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в расследования, связанные с родственником. Однако в конце срока своего президентства Байден неожиданно передумал.

На резко сменившего курс Байдена посыпались обвинения республиканцев во лжи перед выборами.

Автор статьи в Bloomberg предполагает, что решение уходящего президента развяжет руки Дональду Трампу, который вместе со своей командой выразил желание внести корректировки в федеральное законодательство, гарантирующее независимость уголовного правосудия.

Байден объяснил отмену приговора сыну тем, что его уголовное преследование якобы носило политический характер. Теперь Трамп сможет использовать это же оправдание для вынесения решений о помиловании осужденных за беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года.

Напомним, сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, получил официальное помилование от своего отца. Действующий глава государства попытался объяснить, почему освободил родственника от уголовного преследования, связав процесс в отношении Хантера с политическим давлением в свою сторону. При этом критериям Минюста для оформления помилования дела Хантера Байдена не соответствуют.

Трамп Дональд
Байден Джо