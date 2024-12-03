Лукашенко указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 3 декабря 2024 года, во время встречи с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси в сопровождении научной сферы, передает БелТА.
Лукашенко акцентировал внимание на недостатках в деятельности НАН, однако подчеркнул, что проблемы относятся не только к Академии наук, но также и к Государственному комитету по науке и технологиям, отраслевым министерствам.
— Может, даже прежде всего к ним. Где координирующая и управляющая роль ГКНТ? А ведь это ваша основная функция, для чего вы и создавались, — пояснил президент Беларуси.
Глава государства заметил, что анализ научных программ показывает то, что министерства в них фактически не принимают участия. Кроме того, их нет и среди заказчиков.
— И это колоссальная недоработка правительства. Неужели у отраслей нет запроса на научные разработки? — заявил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что как стало возможным допустить то, что настолько востребовано и наиболее финансируемо со стороны государства, (беспилотники, цифровые и биотехнологии, космос) «в прямом смысле отданы на откуп самой Академии наук?».
Глава государства заметил, что НАН сама себе заказчик, исполнитель, контролер. Он поинтересовался, как в причисленных сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике. Он добавил, что нет ни результата, ни виноватых, и, соответственно, спрашивать не с кого.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что наука должна опережать время, но не «плестись в хвосте».