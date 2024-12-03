Лукашенко указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси

Глава государства заметил, что НАН сама себе заказчик, исполнитель, контролер. Он поинтересовался, как в причисленных сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике. Он добавил, что нет ни результата, ни виноватых, и, соответственно, спрашивать не с кого.