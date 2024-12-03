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Путин дал поручения по развитию спорта

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Источник: © РИА Новости

О спортивных федерациях и регулировании сферы спорта

  • внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта;‍
  • создать национальный центр спорта на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта;
  • установить требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
  • уточнить права и обязанности спортивных федераций, включая предоставление им права на ведение перечня спортивных клубов;
  • уточнить положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций;
  • рассмотреть вопрос о предоставлении спортивным федерациям права проводить независимую оценку деятельности организаций в области физической культуры и спорта;
  • рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР‍.

О поддержке здоровья

  • проработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  • создать национальный центр спортивной медицины на базе Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации;
  • предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта;
  • рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов;
  • предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан;
  • расширить возможности заниматься спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе из числа участников специальной военной операции.

О закупках и налоговых льготах

  • увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд;
  • расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений;
  • обеспечить сбор сведений о внебюджетных расходах госкорпораций на мероприятия в области физкультуры и спорта;
  • предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта.

О спорте в регионах

  • ежеквартально представлять сведения о развитии спорта в регионах;
  • запустить программу «Земский тренер» с 2025 года;
  • включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг.

О создании военного спортивного подразделения

  • сформировать на территории Донецкой Народной Республики воинское спортивное подразделение.

О музее спорта

  • открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта.

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