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Парламент в Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

СУХУМ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Тридцатого октября это соглашение было подписано в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения, но оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала беспорядки. В результате произошла отставка президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.