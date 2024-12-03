Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Трудовые мигранты должны приезжать в Россию только по приглашению и под ответственность работодателя, а к людям, которые хотят стать гражданами страны, должны предъявляться максимальные требования, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК.
«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — сказал он.
«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски. Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны!» — сказал Фадеев. Он убежден, что такие мигранты никогда не социализируются, «не станут гражданами России по существу, а не формально».
Трудовые мигранты, по его мнению, должны приезжать только через работодателя, заключать контракт на определенный срок, а нарушение контракта должно быть поводом для выдворения. Такая система позволит выявить точное количество трудовых мигрантов, нужных российской экономике, обратил внимание Фадеев.
Пока, по его данным, никто из официальных лиц не называет число трудовых мигрантов, необходимых российской экономике. Привозить с собой семьи трудовым мигрантам, по мнению главы СПЧ, не следует. «Зачем они везут сюда семьи, детей? Чтобы им было удобнее жить? Но от этого жители многих регионов и говорят: “А нам стало менее удобно жить”, — сказал Фадеев.
Нет, по его словам, и точных данных о том, сколько в стране мигрантских «гетто и кишлаков». В качестве примера появления этнического анклава он привел Обнинск в Калужской области. «Там теперь очень много мигрантов. Многие жалуются. В некоторых школьных классах уже больше половины — мигранты. Калужская область принимает жесткие меры, с частью из которых, как я уже сказал, я не согласен», — сказал Фадеев.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял серию мер по ограничению миграции. В 2022 году был ужесточен контроль над выдачей рабочих патентов мигрантам, им было запрещено работать в торговле, общепите и общественном транспорте. В области также приостановили участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников.
После решения о приостановке программы «мы видим результаты этой работы», говорил губернатор Шапша 27 ноября. «У нас в четыре раза меньше выдано разрешений на временное проживание, на треть сократилось число лиц, поставленных на миграционный учет, вдвое сократилось предоставление гражданства. Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 36% за два года. Это тоже хороший результат. Хотя повторю, что быстрых, мгновенных результатов в этой сфере, в общественной жизни, ожидать невозможно», — сказал он. При этом, по мнению Шапши, «полный отказ от труда мигрантов — утопия».
Глава СПЧ вводимые многими губернаторами ограничения на работу иностранцев в различных отраслях экономики не поддерживает. «Сейчас в регионах начали запрещать мигрантам работать в некоторых сферах: где-то таксистами, где-то в сфере торговли. На каком основании? На том основании, что мигрант — киргиз или таджик? Это слабая аргументация», — сказал Фадеев.
Иностранцев уникальных профессий и компетенций, которых не так много, по мнению главы СПЧ, нужно приглашать в Россию на работу даже без знания ими русского языка.
К тем же, кто претендует на российское гражданство, требования должны предъявляться максимальные. «Хотите быть гражданами — вот Конституция, вот права и обязанности», — сказал он РБК. «Мало кто вставал на воинский учет. Сейчас ситуация изменилась. Это же законное, справедливое и морально обоснованное требование», — отмечает он.
В августе президент Владимир Путин подписал законопроект о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. В 2023 году был изменен федеральный закон о гражданстве, в него были внесены восемь оснований для лишения приобретенного гражданства, в том числе за публичные призывы к действиям, направленным против территориальной целостности государства, за дискредитацию Вооруженных сил. С начала 2024 года российского гражданства были лишены 1,2 тыс. человек, заявил 30 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.