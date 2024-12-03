Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски. Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны!» — сказал Фадеев. Он убежден, что такие мигранты никогда не социализируются, «не станут гражданами России по существу, а не формально».