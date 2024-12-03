Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-вице-мэр Терешкова рассказала, будет ли баллотироваться в заксобрание Новосибирской области

14 сентября 2025 года в Новосибирской области пройдут выборы депутатов в региональное заксобрание. Недавно стало известно, что бывший заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова назначена руководителем аппарата реготделения ЛДПР по взаимодействию с органами государственной власти. На пресс-конференции в ТАСС 3 декабря, Анна Терешкова рассказала, будет ли баллотироваться в следующем году в региональное заксобрание.

Источник: Сиб.фм

«Я считаю, что я сделала достаточно много проектов для своего любимого Новосибирска. Я планирую свои компетенции также использовать для работы на всю область. Еще много потенциала, которое не использовано у меня и моей команды, и у тех людей, которые приходят к нам. Мне кажется, это очень хорошее направление для того, чтобы ЛДПР была партией сильных людей, которые делают Новосибирскую область сильным регионом», — отметила Терешкова.

Напомним, с 2014 года Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска, а затем стала вице-мэром. 14 июня 2024 года она покинула свой пост. В ноябре этого же года Анна Терешкова возглавила Новосибирскую государственную филармонию.