Экс-вице-мэр Терешкова рассказала, будет ли баллотироваться в заксобрание Новосибирской области

«Я считаю, что я сделала достаточно много проектов для своего любимого Новосибирска. Я планирую свои компетенции также использовать для работы на всю область. Еще много потенциала, которое не использовано у меня и моей команды, и у тех людей, которые приходят к нам. Мне кажется, это очень хорошее направление для того, чтобы ЛДПР была партией сильных людей, которые делают Новосибирскую область сильным регионом», — отметила Терешкова.