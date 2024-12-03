Молодежный хор планируется создать в Союзном государстве

«За то время, как была создана наша комиссия, а она достаточно новая, было сделано очень много. Мы работаем в абсолютном духовном единении и у нас нет противоречий. Мы понимаем, что культура и культурное наследие — это основа всего, тогда и экономика пойдет в рост и безопасность будет обеспечена», — отметил он.