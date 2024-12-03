Молодежный хор планируется создать в Союзном государстве

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Молодежный хор будет создан в Союзном государстве, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Николай Бурляев во время видеомоста Москва — Минск, который приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
«За то время, как была создана наша комиссия, а она достаточно новая, было сделано очень много. Мы работаем в абсолютном духовном единении и у нас нет противоречий. Мы понимаем, что культура и культурное наследие — это основа всего, тогда и экономика пойдет в рост и безопасность будет обеспечена», — отметил он.
По информации Бурляева, комиссия уже предложила несколько интересных программ. В частности, был создан молодежный симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.
«Мы предложили также создать молодежный хор Союзного государства, для которого планируется отобрать 20 молодых белорусских певцов и 30 молодых российских консерваторцев. Когда проведут кастинг и соберут лучших молодых людей, они будут петь и белорусские, и русские песни, классические произведения», — сообщил он.
Также комиссия предложила создать фильм о преподобном Сергии Радонежском и снять 30 минифильмов продолжительностью до трех-пяти минут о героях-подвижниках Беларуси и России.
«15 имен таких белорусских героев мы “воскресим” и покажем молодежи и 15 крупнейших исторических деятелей России», — пояснил Бурляев.