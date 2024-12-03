Губернатор анонсировал законодательную инициативу о мигрантах

«Они проконсультируют, как законопроект будут рассматривать в верхней и нижней палатах собрания. У коллег есть понимание, что на самом деле вопросом-то занимаются системно, и уважаемый Вячеслав Володин лично не раз обозначал проблемы. Большая работа там ведется, и мы должны быть в контексте. Но мы не должны ждать, пока там примут какое-то решение. Мы должны очень четко отстаивать свои интересы, интересы нашего региона», — заявил глава региона.