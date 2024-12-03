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1,8 млрд рублей потрачены на ремонт электросетей в Челябинской области

Вся инфраструктура готова к отопительному сезону 2024−2025.

Источник: Reuters

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с генеральным директором ПАО «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым, чтобы обсудить будущее развития энергетической инфраструктуры Южного Урала. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

В ходе встречи они говорили о надежности электроснабжения, тарифах и готовности электросетей к отопительному сезону 2024−2025 годов. Алексей Текслер поздравил Воденникова с новой должностью и отметил, как важна надежная энергетика для социальной сферы и жилищного строительства в регионе. Он рассказал, что за последние годы было много сделано для устранения проблем с электроснабжением, особенно в тех местах, где наблюдался дефицит электричества, например, в Сосновском районе.

В этом году там была открыта новая подстанция, и модернизируются сетевые мощности. Дмитрий Воденников, в свою очередь, выразил благодарность губернатору и отметил, что «Челябэнерго» является крупным и стабильным предприятием. В 2024 году на ремонтные работы в Челябинской области компания выделила более 1,8 миллиарда рублей. Он добавил, что все работы выполнены в соответствии с графиком.

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бюджет