«Беларуськалий» подал иск в международный суд на Литву из-за санкций

— Ни у кого не должно создаваться впечатления, что наши права можно нарушать безнаказанно. На такие действия всегда будет ответ нашей страны. Это посыл для тех, кто будет пытаться нарушать наши права в будущем. Кроме того, мы хотим добиться компенсации ущерба, — подчеркнул гендиректор, говоря про основные цели при подаче иска.