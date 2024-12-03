«Беларуськалий» подал иск в международный суд на Литву из-за санкций, сообщили в эфире телеканала СТВ.
В сообщении говорится, что предприятие «Беларуськалий» подало полное исковое заявление в международный арбитраж отношении Литвы по причине незаконных действий с ее стороны. Отмечается, что компания требует компенсация в размере одного миллиарда евро.
В эфире телеканала обратили внимание на то, что ситуация обострилась после введения санкций со стороны США в отношении «Беларуськалия», так как они затронули всю продукцию предприятия. Сказано, что Литва, через территорию которой проходит значительная часть транзита, заявила о прекращении перевалки данных грузов по причине опасений попасть под вторичные американские ограничения.
Сообщается, что указанное привело к расторжению контракта на перевозку удобрений. В эфире СТВ уточнили, что с 1 февраля 2022 года транзит белорусских калийных удобрений был полностью прекращен.
Генеральный директор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков в интервью БелТА пояснил, чего именно добивается предприятие в суде.
— Мы сейчас работаем в спокойном режиме, переформатировали нашу логистику и выходим на международный рынок с поставками калийных удобрений в необходимом объеме. Это исковое заявление не является авральным или горящим, у нас нет форс-мажора.
Он отметил, что речь идет про обдуманное, холодное решение, касающееся привлечения к ответственности за беспрецедентное нарушение прав предприятия. Рыбаков акцентировал внимание на том, что, отработав несколько лет в новом формате, выстроив новые механизмы, логистические решения, удалось более точно оценить нанесенный предприятию ущерб.
Гендиректор уточнил, что в иске выставляются все претензии с расчетом на то, чтобы добиться от ответчика полной компенсации затрат. Он добавил, что исковое заявление было подготовлено профессиональными юристами с участием «Беларуськалия».
— Ни у кого не должно создаваться впечатления, что наши права можно нарушать безнаказанно. На такие действия всегда будет ответ нашей страны. Это посыл для тех, кто будет пытаться нарушать наши права в будущем. Кроме того, мы хотим добиться компенсации ущерба, — подчеркнул гендиректор, говоря про основные цели при подаче иска.
Рыбаков сообщил, что сумма является значительной, заметив, что она будет анализироваться всеми сторонами, а также обсуждаться и взвешиваться в ходе процесса. Он объяснил, что в заявлении приведены все нужные расчеты и окончательное решение остается за международным арбитражем.
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