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Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство

Новое соглашение существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках Союза.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах «пятерки».

Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.

«Сегодняшнее Соглашение вместе с уже ранее принятым Соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС», — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

ЕАЭС