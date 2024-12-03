ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах «пятерки».
Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.
«Сегодняшнее Соглашение вместе с уже ранее принятым Соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС», — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.