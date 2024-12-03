Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах «пятерки».