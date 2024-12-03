Кремль назвал «угрожающим событием» возможное членство Украины в НАТО

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, — сказал представитель Кремля, добавив, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой. — Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию».
Песков также подчеркнул, что неделимость безопасности — «непреложное правило международных отношений», которым руководствуется Москва.
Ранее МИД Украины заявил об отсутствии альтернатив обеспечения безопасности страны, кроме ее членства в НАТО. «Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Президент Владимир Зеленский выступил против приглашения страны в альянс без утраченных территорий, но при этом признавал отсутствие сил на их возвращение. Он также опровергал подготовку к созданию ядерного оружия в качестве альтернативы членства в военном блоке. Как писал Reuters, Украина призвала страны НАТО принять ее в альянс на встрече в Брюсселе
После распада СССР на Украине оставалось порядка 1,9 тыс. ядерных боеголовок, что стало третьим по величине арсеналом в мире. В рамках усилий по нераспространению ядерного оружия Киев в 1994 году согласился передать его России в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Лондона и Вашингтона. Это соглашение получило название Будапештский меморандум. Помимо президента США Билла Клинтона документ подписали президент России Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.
Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Украины вступить в НАТО. Для окончания боевых действий и начала мирных переговоров он в том числе предлагал Киеву отказаться от членства в альянсе и придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.