Кремль назвал «угрожающим событием» возможное членство Украины в НАТО

Ранее МИД Украины заявил об отсутствии альтернатив обеспечения безопасности страны, кроме ее членства в НАТО. «Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Президент Владимир Зеленский выступил против приглашения страны в альянс без утраченных территорий, но при этом признавал отсутствие сил на их возвращение. Он также опровергал подготовку к созданию ядерного оружия в качестве альтернативы членства в военном блоке. Как писал Reuters, Украина призвала страны НАТО принять ее в альянс на встрече в Брюсселе 3—4 декабря .