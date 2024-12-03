«Послание» Шольца Путину и возможность вступления Украины в НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин посетит медицинские учреждения, связанные с реабилитацией инвалидов.
На вечер у главы государства запланирован международный телефонный разговор.
Дату совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с Путиным объявят позже.
Встречи главы государства с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным носят рабочий характер и происходят достаточно часто.
О «послании» Шольца
Что касается «послания» канцлера ФРГ Олафа Шольца Путину, то Европа остается привержена «деструктивной линии» на продолжение войны.
Российский лидер остается открытым к контактам с Шольцем: «Конечно, есть смысл продолжать контакты, возобновлять их [смысл] есть всегда. Президент неоднократно говорил о том, что остается открытым для диалога в плане достижения наших целей».
Россия продолжает спецоперацию «до достижения всех поставленных задач».
О возможности вступления Украины в НАТО
Россия считает угрозой для себя потенциальное членство Украины в НАТО, что является одной из первопричин начала спецоперации: «Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».
Об американской помощи Украине
Нынешняя администрация США делает все, чтобы продолжать военный конфликт на Украине, но пакеты помощи «не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику» на фронтах.
О подготовке визита президента Ирана в Россию
Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию не значится в графике Путина до конца года, но продолжает готовиться, «при необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы», поскольку Москва и Тегеран не намерены откладывать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.