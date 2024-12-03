«Послание» Шольца Путину и возможность вступления Украины в НАТО. Темы брифинга Пескова

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию не значится в графике Путина до конца года, но продолжает готовиться, «при необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы», поскольку Москва и Тегеран не намерены откладывать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.