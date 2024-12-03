Шольц раскрыл тайну огромного чемодана, с которым прибыл в Киев

Шольц нанес рабочий визит в Киев впервые за последние 2,5 года. Он прибыл в город на поезде. Журналисты сфотографировали его при выходе из вагона с вместительным багажом.
Как сообщает «Инфо 24», серебристый чемодан политика стал темой обсуждения в Сети. Пользователи онлайн-площадок высказывали разные предположения о его содержимом. Среди версий были: термос с кофе и бутерброды, вооружение на 650 млн евро, любимый черный портфель канцлера.
Журналисты попросили политика раскрыть тайну кейса.
«По большей части речь идёт о дорожных принадлежностях, белье и ещё некоторых вещах, которые нужны», — описал Шольц содержимое чемодана для L'essentiel.