Шольц раскрыл тайну огромного чемодана, с которым прибыл в Киев

Напомним, Шольц побывал в Киеве 2 декабря. Целью визита канцлера ФРГ стали переговоры с украинским лидером, в том числе о помощи Украине на 650 млн евро с предоставлением оружия. Шольц в своем заявлении перед прессой отметил, что поддержка Украины — это послание президенту России Владимиру Путину.