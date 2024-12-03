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Шольц раскрыл тайну огромного чемодана, с которым прибыл в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что было в большом чемодане марки Rimowa, с которым он прибыл в столицу Украины. Огромный серебристый кейс политика на фотографиях в СМИ привлек всеобщее внимание.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS

Шольц нанес рабочий визит в Киев впервые за последние 2,5 года. Он прибыл в город на поезде. Журналисты сфотографировали его при выходе из вагона с вместительным багажом.

Как сообщает «Инфо 24», серебристый чемодан политика стал темой обсуждения в Сети. Пользователи онлайн-площадок высказывали разные предположения о его содержимом. Среди версий были: термос с кофе и бутерброды, вооружение на 650 млн евро, любимый черный портфель канцлера.

Журналисты попросили политика раскрыть тайну кейса.

«По большей части речь идёт о дорожных принадлежностях, белье и ещё некоторых вещах, которые нужны», — описал Шольц содержимое чемодана для L'essentiel.

Напомним, Шольц побывал в Киеве 2 декабря. Целью визита канцлера ФРГ стали переговоры с украинским лидером, в том числе о помощи Украине на 650 млн евро с предоставлением оружия. Шольц в своем заявлении перед прессой отметил, что поддержка Украины — это послание президенту России Владимиру Путину.