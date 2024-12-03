Появились новые фото загадочного китайского корабля, похожего на авианосец

Как считает Рин Сакурай, автор журнала The Aviationist, такая конструкция китайского корабля может быть связана с требованиями правительства к судну, которые попали в открытый доступ в 2022 году. По словам Сакурая, в государственном тендере указано, что судно должно быть длиной 200 метров, шириной 25 метров на полетной палубе и водоизмещением 15 000 тонн. Также оговаривается, что судно должно развивать минимальную скорость 16 узлов, иметь дальность плавания 5000 морских миль на скорости 12 узлов и сохранять автономность в море в течение 40 дней.