Появились новые фото загадочного китайского корабля, похожего на авианосец

По данным The Warzone, судно, на котором отсутствуют типичные военные опознавательные знаки, но есть коммерческие идентификаторы, было построено на верфи Guangzhou Shipyard International на острове Лунсюэ в провинции Гуандун.
Примечательно то, что, во-первых, авианосец был построен в кратчайшие сроки: строительство началось после мая 2024 года, а спуск судна на воду состоялся уже в сентябре-октябре.
Во-вторых, внимание привлекает планировка авианосца, включая большую открытую полетную палубу и три островные конструкции («острова») вдоль правого борта, каждая из которых оснащена различными датчиками и системами.
На создание такой конструкции китайцев, возможно, вдохновили предыдущие авианосцы с несколькими «островами», такие как британский авианосец HMS Queen Elizabeth. Благодаря конструкции с двумя островами на HMS Queen Elizabeth полетные операции отделены от управления кораблем, более эффективно используются полетная палуба и ангар, разделено оборудование для генерации электроэнергии для повышения неуязвимости и боеспособности корабля, и каждый «остров» в случае чрезвычайной ситуации может взять на себя роль другого.
Судя по новым фотографиям мистического китайского судна, оно предназначено для эксплуатации винтокрылых летательных аппаратов (возможно, в дополнение к беспилотникам с фиксированным крылом). Но явных признаков катапульт или тросов-ограничителей, которые могли бы использоваться для эксплуатации более тяжелых типов самолетов, на фото нет. Также нет никаких указаний на то, что судно имеет затопляемую колодезную палубу, которая имеется на многих десантных боевых кораблях.
Первая из трех надстроек — ближайшая к носу — включает мостик и мачту обычного типа. Более крупная центральная надстройка имеет обращенную назад застекленную башню для управления полетами, а также выступающую мачту. Однако сферический обтекатель, который был виден на ранее опубликованных снимках, отсутствует. На новых фото также нет окон на правой стороне центрального «острова», а в конструкции, ближайшей к корме, находятся выхлопные трубы корабля.
На одной фотографии виден лифт для перемещения самолетов между главной и ангарной палубами. Он расположен между первой и второй надстройками. Хотя не исключено, что это отверстие может быть просто точкой доступа.
Как считает Рин Сакурай, автор журнала The Aviationist, такая конструкция китайского корабля может быть связана с требованиями правительства к судну, которые попали в открытый доступ в 2022 году. По словам Сакурая, в государственном тендере указано, что судно должно быть длиной 200 метров, шириной 25 метров на полетной палубе и водоизмещением 15 000 тонн. Также оговаривается, что судно должно развивать минимальную скорость 16 узлов, иметь дальность плавания 5000 морских миль на скорости 12 узлов и сохранять автономность в море в течение 40 дней.
Существует множество предположений относительно предполагаемого использования нового китайского корабля — от гражданского исследовательского судна до платформы двойного назначения. Тенденция двойного назначения широко распространена, поскольку гражданские суда часто участвуют в военных операциях.
И хотя оператор судна и его миссия неизвестны, его появление подчеркивает растущие военно-морские возможности и стратегические амбиции Китая.
Как отмечает Asia Times, это не первый случай, когда Китай строит специализированное судно, которое может использоваться для беспилотных операций. В мае 2024 года Китай спустил на воду первый в мире специализированный авианосец для беспилотных операций. Он был построен на верфи Jiangsu Dayang Marine на реке Янцзы и ознаменовал значительный сдвиг в проецировании военно-морской мощи.
В отличие от традиционных авианосцев, этот корабль меньше и имеет широко разнесенный корпус катамарана с низкой полетной палубой, предназначенной для поддержки больших беспилотных летательных аппаратов с фиксированным крылом.
Это нововведение — часть стратегии Китая по усилению своего военного потенциала в районах стратегического значения: Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Способность судна управлять беспилотниками в море обеспечивает значительную мощь при меньших затратах по сравнению с традиционными авианосцами, что подчеркивает приверженность Китая модернизации своего военно-морского флота и сохранению конкурентного преимущества в морских конфликтах.
Однако легкие авианосцы имеют ряд существенных ограничений. Они могут страдать от дилеммы «нападение-оборона»: привлечение большего количества самолетов для проведения атаки делает авианосец уязвимым, а наличие большего количества самолетов для обороны снижает мощь атаки. Кроме того, легкие авианосцы так же, как и более крупные, уязвимы для противокорабельных ракет, мин и подводных лодок.