Политолог: суверанисты у власти в Румынии повлияют на европейский путь Молдовы

«Приход к власти так называемых суверанистских партий, которые в большинстве своем являются антиевропейскими, которые ставят под сомнение членство Румынии в ЕС и НАТО, несомненно, негативно бы сказался на европейских перспективах Республики Молдова. Это означает, что мы бы потеряли очень серьезного адвоката, который говорит и добивается в ЕС финансирования для Молдовы», — сказал Цэрану в эфире TV8.