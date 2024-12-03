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Политолог: суверанисты у власти в Румынии повлияют на европейский путь Молдовы

Политолог считает, что расклад политических сил в Румынии повлияет и на Молдову.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Приход в Румынии к власти политических сил антиглобалистской направленности может усложнить европейский путь Молдовы, считает политолог Анатол Цэрану.

«Приход к власти так называемых суверанистских партий, которые в большинстве своем являются антиевропейскими, которые ставят под сомнение членство Румынии в ЕС и НАТО, несомненно, негативно бы сказался на европейских перспективах Республики Молдова. Это означает, что мы бы потеряли очень серьезного адвоката, который говорит и добивается в ЕС финансирования для Молдовы», — сказал Цэрану в эфире TV8.

По его мнению, результаты выборов в Румынии, которую политолог назвал «локомотивом, способствующим продвижению Молдовы по пути евроинтеграции», имеют особое значение для республики как кандидата на вступление в ЕС.

«Эта страна, у которой самый высокий уровень экспертизы по Республике Молдова, они понимают, что здесь происходит. Брюссель очень часто обращается к Бухаресту на предмет экспертной оценки того, что есть в Молдове», — отметил Цэрану.

При этом он признал, что происходящие в Румынии изменения в раскладе политических сил не могут не повлиять и на Молдову.