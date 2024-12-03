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Текслер назначил мэра Челябинска своим заместителем на общественных началах

Алексей Текслер назначил главу Челябинска своим заместителем на общественных началах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: МК.RU Челябинск

Соответствующее постановление подписано 3 декабря.

«Назначить Лошкина Алексея Александровича заместителей губернатора Челябинской области на общественных началах», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Лошкин родился 16 ноября 1978 года. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 2000—2005 годах проходил обучение в аспирантуре ЧелГУ по заочной форме. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главка. Майор милиции.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области. С июня 2013 года по декабрь 2015 возглавлял Главное контрольное управление региона.

В декабре 2016 года решением депутатов Законодательного Собрания Челябинской области назначен на должность председателя Контрольно-счетной палаты. В августе 2021 года переизбран председателем КСП Челябинской области на второй срок.

21 октября 2024 года досрочно сложил полномочия председателя Контрольно-счетной палаты региона.

22 октября 2024 назначен исполняющим обязанности главы города Челябинска. 19 ноября избран мэром.