Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим работникам промышленности Башкирии

Напомним, 1 декабря отмечался День работника промышленности Башкортостана. Республика — один из немногих российских регионов, где есть такой профессиональный праздник. Он празднуется с 2022 года.
"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за добросовестный труд! Сегодня наша республика — один из ведущих индустриальных регионов страны. И в этом безусловно заслуга каждого из вас и ваших коллег.
Промышленность формирует почти 40% нашего валового регионального продукта. И важно, что даже в сложнейших условиях мы растём. Выпускаем качественную продукцию. Инвестируем в производство. Три года наша республика занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности промышленной политики в регионах страны, лидирует по числу индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров.
Особо хочу отметить наших промышленников за ответственное выполнение гособоронзаказа. Это, наверное, самая главная задача в этот период. Тысячи опытных инженеров, технологов, конструкторов и других профессионалов трудятся над выпуском высокотехнологичной продукции. Это авиационные двигатели, вертолёты, автобусы, электробусы, самосвалы, бетоновозы, болотоходы, агрегаты и комплектующие для авиации, оборудование для атомной энергетики", — сказал Радий Хабиров.
Отдельно Глава региона рассказал о некоторых награждаемых.
"За достижение высоких результатов и преданность своей профессии хочется отметить Василия Михайловича Мельничука, который 25 лет успешно работал в государственных органах исполнительной власти республики. Василий Михайлович проявил себя, как грамотный руководитель и высококвалифицированный специалист.
Без малого 50 лет посвятил «Белебеевскому заводу “Автонормаль” ведущий инженер Ахнавиль Хазинурович Ситдыков. Его работа, в том числе как опытного наставника молодежи, служит для всех нас примером.
Электросварщик «Машиностроительной компании “Витязь” Рафис Хисаметдинович Альмухаметов является автором многих рационализаторских предложений, которые позволили повысить надежность и качество транспортеров.
Весомый вклад в развитие энергетической инфраструктуры внёс директор компании «Гип-Энерго» Александр Александрович Нусенкис. Особо отмечу его активное участие в оказании гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.
Уважаемые друзья, многие труженики промышленности сегодня с честью защищают наше Отечество.
Мы шлём им слова глубокого уважения и благодарности. Все они — настоящие герои. Ждём их с победой живыми и невредимыми!
Особые слова признательности — нашим уважаемым ветеранам отрасли и передовикам производства.
Ещё раз хочу поблагодарить всех вас, дорогие друзья, за ответственную профессиональную работу!
Желаю вам новых свершений и крепкого здоровья", — отметил Глава Башкортостана.