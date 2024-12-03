Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня инвалидов

Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенного внимания и заботы заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга. Защитники Отечества и их семьи должны чувствовать на себе постоянную заботу государства, неравнодушие к их проблемам.