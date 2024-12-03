В Волгограде депутаты гордумы поставят электросамокаты на место

Официальные места размещения СИМ должны быть не только согласованы с муниципалитетом, но и соответствовать специальным требованиям. В частности, стоянки могут размещаться исключительно на твёрдом покрытии, вдали от остановок общественного транспорта, детских и спортивных площадок, арок зданий, входных групп социально важных учреждений, а также мостов и путепроводов, территорий объектов культурного наследия. Запрещено размещать их и на зелёных зонах, а также на тротуарах, где они могут преграждать путь пешеходам.