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Текслер окончательно утвердил состав правительства Челябинской области: это 30 человек

Алексей Текслер окончательно утвердил состав правительства Челябинской области — в него включены 30 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление подписано 3 декабря.

Статус председателя регионального кабмина губернатор оставил за собой.

Вошли в состав также первые заместители Иван Куцевляк, Виктор Мамин, Станислав Мошаров, вице-губернаторы Роман Воллерт, Вадим Евдокимов, Алексей Кобылин (также министр сельского хозяйства), Алекесандр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев, Андрей Фалейчик, Алексей Фартыгин, заместители председателя правительства Антон Артемов, Сергей Зюсь, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов, Маргарита Павлова, министр имущества Эльдар Белоусов, министр культуры Алексей Бетехтин, министр экологии Игорь Гилев, министр общественной безопасности Александр Гриб, министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Михаил Кнауб, министр здравоохранения Татьяна Колчинская, министр образования и науки Виталий Литке, министр социальных отношений Наталья Лугачева, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, министр финансов Андрей Пшеницын, министр информационных технологий и связи Игорь Фетисов и министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.