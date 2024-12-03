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Канада может стать 51-м штатом США: почему слова Трампа вызвали у Трюдо «нервный смех»

Угрозы нового американского президента поднять пошлины заставят канадского премьера считаться с Вашингтоном, утверждают эксперты.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Канада может стать 51-м штатом США.
Источник: Freepik

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку сказал премьер-министру соседней страны Джастину Трюдо, что если Канада не справится с выплатой пошлины по новым тарифам, то она может стать 51-м штатом США. Слова Трампа вызвали у участников встречи «нервный смех». Подробности разговора политиков передает телеканал Fox News.

Дело в том, что ранее Трамп пообещал ввести торговые пошлины в размере 25% от стоимости товаров, ввозимых в США из Канады и Мексики. Слова про новый штат США продемонстрировали недовольство новоизбранного главы Белого дома неспособностью Канады справиться с миграционными проблемами.

Американский лидер считает, что из Канады в США в большом количестве проникают нелегальные мигранты, а также завозятся наркотики и контрабандные товары. Поднятие пошлин должно заставить канадские власти взяться за решение собственных проблем. Судя по всему, Трюдо намек Трампа понял, пообещав усилить безопасность на границе между странами.

В беседе с Bloomberg профессор Карлтонского университета в Оттаве Фен Хэмпсон подчеркнул, что ставки действительно высоки. Если Трюдо не сможет добиться от Трампа отказа от высоких пошлин, то поездка премьера в США будет рассматриваться его избирателями как проваленная миссия. Тогда политик может потерять поддержку части канадского электората, считает эксперт.