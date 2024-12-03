Канада может стать 51-м штатом США: почему слова Трампа вызвали у Трюдо «нервный смех»

В беседе с Bloomberg профессор Карлтонского университета в Оттаве Фен Хэмпсон подчеркнул, что ставки действительно высоки. Если Трюдо не сможет добиться от Трампа отказа от высоких пошлин, то поездка премьера в США будет рассматриваться его избирателями как проваленная миссия. Тогда политик может потерять поддержку части канадского электората, считает эксперт.