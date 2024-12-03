Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер

«Нацмайдан» в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что организаторы акций протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности. По его словам, лидеры оппозиционных партий сидят в своих офисах и не участвуют в митингах, но это ничего не значит.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собирались на новый митинг.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия «Грузинская мечта». В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.