Порт-Сент-Луси
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Оппозиция потерпела неудачу в попытках воплотить в Грузии сценарий украинского Майдана, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Источник: © РИА Новости

«Нацмайдан» в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что организаторы акций протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности. По его словам, лидеры оппозиционных партий сидят в своих офисах и не участвуют в митингах, но это ничего не значит.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собирались на новый митинг.

По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков. Во время акций протеста пострадали свыше 110 правоохранителей.

Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия «Грузинская мечта». В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.