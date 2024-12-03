В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата — фото, видео

В Ташкенте отметили День Неизвестного Солдата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Мемориального комплекса «Братские могилы» приняли участие Посол РФ в РУз Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, воины-интернационалисты, учащаяся молодежь.
День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.
Напомним, что Мемориальный комплекс «Братские могилы» был создан в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время Великой Отечественной войны.