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Токаев прилетел в Саудовскую Аравию

Сегодня, 3 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для участия в One Water Summit, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Примечательно, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.

Также в Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.

Пресс-служба Акорды опубликовала ряд фотографий со встречи президента в аэропорту столицы Саудовской Аравии.

23 сентября 2024 года Токаев поздравлял Хранителя двух святынь — короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем.