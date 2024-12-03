Токаев прилетел в Саудовскую Аравию

Примечательно, что международный форум пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.
Также в Эр-Рияде президент Казахстана проведет ряд встреч.
Пресс-служба Акорды опубликовала ряд фотографий со встречи президента в аэропорту столицы Саудовской Аравии.
23 сентября 2024 года Токаев поздравлял Хранителя двух святынь — короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем.