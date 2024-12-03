Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму прокомментировали послание Шольца Путину

В Крыму назвали позорным послание канцлера Германии Шольца Путину.

Руководитель крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.

В одной из социальных сетей глава ФРГ опубликовал послание лидеру нашей страны. Шольц заявил, что поддержка Украины не ослабнет.

Этот пост прокомментировал Гемпель. Он назвал послание Шольца позорным. Глава немецкой общины подчеркнул, что такая позиция не соответствует интересам Германии. По его словам, развитие ФРГ возможно лишь в дружбе с Россией.

«То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце», — сказал Гемпель агентству РИА Новости.

Глава немецкой общины добавил, что Шольц лишь подтвердил то, что Германия является марионеткой в американских руках и проводником геополитических интересов США. Гемпель посоветовал канцлеру Германии не записывать послания, а прислушиваться к тому, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу Путин.

Путин Владимир