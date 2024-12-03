Руководитель крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину.
В одной из социальных сетей глава ФРГ опубликовал послание лидеру нашей страны. Шольц заявил, что поддержка Украины не ослабнет.
Этот пост прокомментировал Гемпель. Он назвал послание Шольца позорным. Глава немецкой общины подчеркнул, что такая позиция не соответствует интересам Германии. По его словам, развитие ФРГ возможно лишь в дружбе с Россией.
«То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце», — сказал Гемпель агентству РИА Новости.
Глава немецкой общины добавил, что Шольц лишь подтвердил то, что Германия является марионеткой в американских руках и проводником геополитических интересов США. Гемпель посоветовал канцлеру Германии не записывать послания, а прислушиваться к тому, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу Путин.