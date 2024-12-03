Глава немецкой общины добавил, что Шольц лишь подтвердил то, что Германия является марионеткой в американских руках и проводником геополитических интересов США. Гемпель посоветовал канцлеру Германии не записывать послания, а прислушиваться к тому, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу Путин.