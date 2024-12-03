Рютте назвал цель встречи глав МИД НАТО по Украине

«На встрече в ближайшие два дня мы будем сконцентрированы на том, чтобы убедиться, что Украина, когда она решит войти в мирные переговоры, сделает это с позиции силы», — заявил он. Генсек добавил, что для достижения этой цели Киеву требуется дать больше военной помощи.
Рютте повторил звучавшие ранее заявления о согласии союзников с тем, что будущее Украины — в НАТО. «Мостом» к этому он назвал двусторонние соглашения некоторых стран — членов альянса о гарантиях безопасности для Киева. «Шаг за шагом» процесс сближения альянса и страны идет, но сейчас критически важна именно военная помощь, подчеркнул Рютте.
3 декабря МИД Украины опубликовал заявление к 30-летию подписания Будапештского меморандума. Согласно этому документу Киеву должны были обеспечить безопасность и гарантировать суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия. Соглашение в заявлении министерства названо «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности». «Единственной реальной гарантией безопасности для Украины» МИД обозначил ее «полноправное членство» в НАТО. Киев подчеркнул, что не согласится «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день заявил, что полноправное членство Украины в НАТО — угрожающее событие для России и неприемлемое решение. Он также подчеркнул, что присоединение Киева к блоку не устранит причину начала военной операции.