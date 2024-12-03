Рютте назвал цель встречи глав МИД НАТО по Украине

«На встрече в ближайшие два дня мы будем сконцентрированы на том, чтобы убедиться, что Украина, когда она решит войти в мирные переговоры, сделает это с позиции силы», — заявил он. Генсек добавил, что для достижения этой цели Киеву требуется дать больше военной помощи.