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Горсовет Новосибирска остался без депутатов ЛДПР

В Совете депутатов города Новосибирска, как и в Заксобрании Новосибирской области, не осталось ни одного представителя партии ЛДПР. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 3 декабря сообщил и.о. координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский.

Источник: Сиб.фм

«На сегодняшний день в Заксобрании все депутаты были выдворены из фракции. С такими людьми нам не по пути. Так же и в городском совете. Все те, кто поднимал флаг в 2020 году, которые прошли благодаря поддержке людей, предали своих избирателей», — отметил Никита Столповский.