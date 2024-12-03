«На сегодняшний день в Заксобрании все депутаты были выдворены из фракции. С такими людьми нам не по пути. Так же и в городском совете. Все те, кто поднимал флаг в 2020 году, которые прошли благодаря поддержке людей, предали своих избирателей», — отметил Никита Столповский.
Горсовет Новосибирска остался без депутатов ЛДПР
В Совете депутатов города Новосибирска, как и в Заксобрании Новосибирской области, не осталось ни одного представителя партии ЛДПР. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 3 декабря сообщил и.о. координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский.