Горсовет Новосибирска остался без депутатов ЛДПР

«На сегодняшний день в Заксобрании все депутаты были выдворены из фракции. С такими людьми нам не по пути. Так же и в городском совете. Все те, кто поднимал флаг в 2020 году, которые прошли благодаря поддержке людей, предали своих избирателей», — отметил Никита Столповский.