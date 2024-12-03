CBS рассказал, к чему приведет введение США стопроцентных пошлин для БРИКС

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них «100-процентные пошлины», если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
«(Введение 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС — ред.) не принесет пользы американским потребителям… Такие пошлины приведут к росту стоимости товаров из стран БРИКС, что потенциально может привести к росту инфляции и повышению цен для потребителей», — сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области экономики.
При этом эксперты склоняются к тому, что введение подобных мер в целом маловероятно.
«Как любые пошлины, это будет означать рост цен для потребителей», — заявил эксперт в области мировой торговли и профессор по экономике в университете Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток.
Как отмечает телеканал, в список основных продуктов, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая и полезные ископаемые из ЮАР.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.