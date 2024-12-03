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CBS рассказал, к чему приведет введение США стопроцентных пошлин для БРИКС

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Введение победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС может сказаться на обычных потребителях в США, так как вызовет рост цен на товары, произведенные в странах объединения, и увеличит инфляцию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них «100-процентные пошлины», если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.

«(Введение 100-процентных пошлин в отношении стран БРИКС — ред.) не принесет пользы американским потребителям… Такие пошлины приведут к росту стоимости товаров из стран БРИКС, что потенциально может привести к росту инфляции и повышению цен для потребителей», — сообщает телеканал со ссылкой на экспертов в области экономики.

При этом эксперты склоняются к тому, что введение подобных мер в целом маловероятно.

«Как любые пошлины, это будет означать рост цен для потребителей», — заявил эксперт в области мировой торговли и профессор по экономике в университете Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток.

Как отмечает телеканал, в список основных продуктов, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая и полезные ископаемые из ЮАР.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Трамп Дональд
БРИКС