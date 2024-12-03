Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией

«Приветствую вас на российской премьере фильма “Люди Христовы. Наше время”. Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — говорится в телеграмме.