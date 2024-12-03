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Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал трагическими событиями массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.

Источник: © РИА Новости

Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас на российской премьере фильма “Люди Христовы. Наше время”. Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал участникам премьеры хорошего просмотра, успехов и всего наилучшего.

Путин Владимир