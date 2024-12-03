«Аль-Маядин»: силы спецопераций Украины воюют на стороне боевиков в Сирии

«Белые волки» специализируются на работе с беспилотниками (объединив их разведывательную и ударную функции). «Аль-Маядин» отмечает, что в ходе начавшегося в конце ноября наступления сирийские антиправительственные силы все чаще применяют передовые БПЛА, в то время как у группировок, основная из которых «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), не было их много лет.
Еще в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина в координации с США обучает боевиков из «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) технологиям производства беспилотников. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев говорил, что сотрудники ГУР Украины в Сирии считаются пособниками террористов.