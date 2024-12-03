МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернатив членству в НАТО

Украина официально объявила, что отказывается от любых гарантий безопасности, кроме вступления в Североатлантический альянс. В Верховной раде при этом заявили, что «НАТО не защитит» и нужно «плевать на все» и делать ядерную бомбу. Генсек альянса Марк Рютте обозначил, что в данный момент речь идет только о выделении военной помощи Киеву, США приглашать Киев в альянс также не планируют. В Кремле же в очередной раз подчеркнули, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России.