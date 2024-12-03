Конституционный суд Грузии отклонил иск Зурабишвили о непризнании выборов

Соответствующее решение было поддержано семью из девяти судей. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.
Парламентские выборы в Грузии состоялись в октябре. По их итогам «Грузинская мечта» получила в парламенте большинство: 89 мандатов из 150. Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации», отказалась признавать объявленные ЦИК результаты и подала соответствующий иск в Конституционный суд. Тогда же она призвала население к протестам.
Президент Грузии ранее неоднократно выступала с критикой «Грузинской мечты», обвиняя их в том числе в отказе от «европейского курса». Разногласия в итоге переросли в открытый конфликт: в 2023 году правящая партия инициировала в парламенте процедуру импичмента Зурабишвили, поскольку президент совершала зарубежные визиты без разрешения правительства. Тогда для отставки президента у партии не хватило голосов.
Очередные выборы президента Грузии состоятся 14 декабря, а 29 декабря планируется провести инаугурацию. Нового президента впервые будет выбирать коллегия, состоящая из 300 человек, а не граждане. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов. Таким образом, Зурабишвили, не смотря на поддержку оппозиции, не имеет практически никаких шансов на переизбрание. Кандидатом в президенты от «Грузинской мечты» является Михаил Кавелашвили — бывший профессиональный футболист и депутат парламента.