Конституционный суд Грузии отклонил иск Зурабишвили о непризнании выборов

Президент Грузии ранее неоднократно выступала с критикой «Грузинской мечты», обвиняя их в том числе в отказе от «европейского курса». Разногласия в итоге переросли в открытый конфликт: в 2023 году правящая партия инициировала в парламенте процедуру импичмента Зурабишвили, поскольку президент совершала зарубежные визиты без разрешения правительства. Тогда для отставки президента у партии не хватило голосов.