Китай ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Об этом рассказало китайское издание Sina.
Китайский дипломат на брифинге с журналистами подчеркнул, что сотрудничество между государствами БРИКС ведется на принципах открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Как сообщают «Ведомости», Линь Цзянь добавил, что Китай не участвует в блоковой конфронтации и намерен продолжать торговлю с другими государствами для развития мировой экономики.
В конце ноября Дональд Трамп объявил о планах по введению 100% торговых пошлин на товары из стран БРИКС, если они создадут общую валюту и откажутся от доллара.
Президент России Владимир Путин 7 ноября во время выступления на пленарной сессии «Валдая» сказал, что планировать введение единой валюты БРИКС еще рано и у стран объединения пока нет такой цели.