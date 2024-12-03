Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китай продолжит деловое взаимодействие с партнерами БРИКС, несмотря на предостережения избранного президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказало китайское издание Sina.

Китайский дипломат на брифинге с журналистами подчеркнул, что сотрудничество между государствами БРИКС ведется на принципах открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Как сообщают «Ведомости», Линь Цзянь добавил, что Китай не участвует в блоковой конфронтации и намерен продолжать торговлю с другими государствами для развития мировой экономики.

В конце ноября Дональд Трамп объявил о планах по введению 100% торговых пошлин на товары из стран БРИКС, если они создадут общую валюту и откажутся от доллара.

Президент России Владимир Путин 7 ноября во время выступления на пленарной сессии «Валдая» сказал, что планировать введение единой валюты БРИКС еще рано и у стран объединения пока нет такой цели.

Трамп Дональд
БРИКС