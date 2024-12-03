Китай ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Китайский дипломат на брифинге с журналистами подчеркнул, что сотрудничество между государствами БРИКС ведется на принципах открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Как сообщают «Ведомости», Линь Цзянь добавил, что Китай не участвует в блоковой конфронтации и намерен продолжать торговлю с другими государствами для развития мировой экономики.